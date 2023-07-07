Убытки почти в 2 млн грн: сообщено о подозрении заместителю директора Киевавтодора

Был заключен договор на поставку ограничительных столбиков, однако технические и качественные характеристики оборудования не соответствовали действующим нормам ДСТУ.

Фото: gp.gov.ua

Сообщено о подозрении экс-директору коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Печерского района г. Киева», который в настоящее время работает заместителем директора УК «Киевавтодор». Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Чиновнику инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

«По данным следствия, между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор на поставку дорожного оборудования – ограничительных стационарных столбиков из нержавеющей стали. Однако технические и качественные характеристики оборудования не соответствовали действующим нормам ГОСТ, определенным для их высоты.

В результате служебной халатности со стороны экс-директора коммунального предприятия территориальной общине нанесено почти 2 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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