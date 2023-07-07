Судью, которая оправдывала агрессию рф, взяли под стражу

Судья Светлана Федорец может внести залог в размере 2 млн гривен.

Фото: ГБР

Экс-главе суда одного из районов Черкасской области, которая оправдывала вооруженную агрессию рф против Украины, 6 июля избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Залог определен в размере 2 миллионов гривен, сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что после полномасштабного вооруженного вторжения рф судья во время личных бесед с коллегами и друзьями неоднократно оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

Она называла захваченные территории Украины «освобожденными», а оккупантов называла «нашими» и признавала АР Крым частью рф. Чиновница неоднократно посещала временно оккупированный Крым, в частности, даже встречала на полуострове новый 2023 год, сообщает Бюро.

Отмечается, что женщина толковала вооруженную агрессию россии против Украины как «мотивированный шаг», выраженный стратегической важностью Крыма и обвиняла ВСУ в «неоправданной агрессии против мирных украинцев».

Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадание российских ракет в гражданские дома как «экономию рф дорогих высокоточных ракет», из-за чего они попадают по мирному населению, и отмечала, что, в частности, Мариуполь якобы обстреливали украинские военные, а не российские.

Она утверждала, что украинские снайперы якобы стреляли в людей, а украинская армия использовала население в качестве «живого щита», «не выпуская их из города, выгоняла из собственных квартир, бросала гранаты в подвалы из-за того, что люди разговаривали на русском языке», пишет ГБР.

Также она отрицала похищение и вывоз детей с временно оккупированных территорий Украины и т.д.

Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины, начатой в 2014 году, признании правомерной оккупации части территории Украины, совершенной должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о деле судьи Светланы Федорец, которую помогли задокументировать коллеги.

Также мы писали, что Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей.

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