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Суддю, що виправдовувала агресію рф, взяли під варту

11:00, 7 липня 2023
Суддя Світлана Федорець може внести заставу у розмірі 2 млн гривень.
Суддю, що виправдовувала агресію рф, взяли під варту
Фото: ДБР
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Екскерівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію рф проти України, 6 липня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Заставу визначено у розмірі 2 мільйонів гривень, повідомляє Державне бюро розслідувань. 

Встановлено, що після повномасштабного збройного вторгнення росії суддя під час особистих бесід з колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Вона називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною росії. Посадовиця неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим, зокрема, навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік, повідомляє Бюро. 

Зазначається, що жінка тлумачила збройну агресію рф проти України як «вмотивований крок», виражений стратегічною важливістю Криму та обвинувачувала ЗСУ у «невиправданій агресії проти мирних українців».

Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання російських ракет у цивільні будинки як «економію рф дорогих високоточних ракет», через що вони попадають по мирному населенню, і наголошувала, що, зокрема, Маріуполь нібито обстрілювали українські військові, а не російські.

Вона стверджувала, що українські снайпери нібито стріляли у людей, а українська армія використовувала населення як «живий щит», «не випускаючи їх з міста, виганяла з власних квартир, кидала гранати в підвали через те, що люди розмовляли російською мовою», пише ДБР. 

Ще вона заперечувала викрадення й вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України тощо.

Суддя підозрюється у виправдуванні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, визнанні правомірною окупації частини території України, вчиненого службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про справу судді Світлани Федорець, яку допомогли задокументувати колеги. 

Також ми писали, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою.

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