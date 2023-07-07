Учасника терористичної організації «днр» засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів.

Великоносілківський районний суд Донецької області 5 липня ухвалив вирок громадяну Б., який звинувачувався за ч. 1 ст. 258-3 КК України (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) та ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада). Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Як зазначено у вироку, обвинувачений, перебуваючи у м.Донецьку і усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «днр» є незаконною, спрямованою на зміну меж території України і призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, за власною ініціативою, добровільно вступив до одного з її структурних підрозділів, з метою безпосередньої участі в її протиправній діяльності щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, зокрема, шляхом застосування зброї проти Збройних Сил України, зобов’язався дотримуватися встановлених правил поведінки та виконувати визначені йому функції. І в період з квітня 2017 року по 23.02.2022 року громадянин Б., перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, діючи умисно, з корисливих та ідеологічних мотивів, брав участь у терористичній організації «днр», забезпечуючи реалізацію цілей та завдань її силового блоку.

При цьому чоловік, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, у період з 24.02.2022 по 04.06.2023 року в районі м.Донецька, продовжував свою участь у складі т.зв. «оперативного боевого тактического формирования «каскад» внутренних войск мвд днр». 05.06.2023 громадянин Б., перебуваючи у складі вищезазначеного підрозділу, отримав від невстановлених ході досудового розслідування осіб, наказ на зайняття позицій в районі н.п. Велика Новосілка Волноваського району Донецької області, під час виконання якого його злочинна діяльність була припинена військовослужбовцями Збройних Сил України.

Під час досудового розслідування між сторонами кримінального провадження було досягнуто та підписано угоду про визнання винуватості, за змістом якої вони погодили, що обвинувачений повністю визнає обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні; сприяти у викритті кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях, викриття обвинуваченим, який не є організатором терористичної групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, оскільки повідомлена обвинуваченим інформація підтверджена доказами.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у скоєнні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України. Підтвердив суду, що угоду про визнання винуватості він уклав добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для нього є зрозумілими, а саме: наслідком укладання та затвердження зазначеної угоди для сторін є - для прокурора і підозрюваного - обмеження права на оскарження вироку. Просив затвердити зазначену угоду.

За результатами судового розгляду суд визнав винним громадянина Б. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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