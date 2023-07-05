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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою

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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою

19:10, 5 липня 2023
Суддя підозрюється у підтримці агресії РФ проти України.
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою
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Вища рада правосуддя 5 липня 2023 року надала згоду на утримання судді Якимівського райсуду Запорізької області Світлани Федорець (тимчасово відряджена до Звенигородського районного суду Черкаської області).

Зазначимо, що засідання Ради правосуддя відбулося у закритому режимі, а суддя Світлана Федорець просила відкласти засідання для того, щоб особисто надати пояснення членам ВРП.

Нагадаємо, що за даними Офісу Генерального прокурора Світлана Федорець підозрюється у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Як зазначили в СБУ, через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року Світлана Федорець була відряджена до Звенигородського райсуду.

Згодом, за даними слідства, суддя планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічне суддівське утримання з українського бюджету.

Також, за даними слідства Світлана Федорець  заперечувала агресію РФ, виправдовувала та визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Суддя називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною РФ.

За наявними даними, після початку повномаштабного вторгнення РФ суддя неодноразово відвідувала Крим. Вона навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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