СБУ повідомила про підозру судді Звенигородського райсуду Черкаської області, яка виправдовувала злочини рф

На момент документування злочину фігурантка обіймала посаду голови райсуду, повідомили у СБУ.

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру судді одного із місцевих судів Черкаської області у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомив офіційний сайт ОГП.

Як зазначає СБУ, раніше суддя працювала у Якимівському райсуді Запорізької області. Суддею з досвідом роботи у цьому суді є Світлана Федорець.

За даними слідства, суддя одного з суддів Запорізької області після повномасштабного збройного вторгнення рф переїхала з тимчасово окупованої ворогом території у Черкаську область.

«Залишитися на підконтрольній Україні території вона хотіла лише з метою отримання довічного грошового утримання судді після виходу у відставку.

Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, підозрювана як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала збройну агресію рф проти України, розпочату в 2014 році. Вона заперечувала агресію рф, виправдовувала та визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. Суддя поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.

Підозрювана називала захоплені території України «освобожденными», а окупантів називала «нашими» та визнавала АР Крим частиною рф. Обговорюючи російські ракетні удари по українських населених пунктах, суддя трактувала влучання у цивільні будинки як економію дорогих високоточних ракет з нехтуванням безпеки мирного населення. Вона наголошувала, що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські.

Крім того, підозрювана після початку повномаштабного вторгнення неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим. Вона навіть зустрічала на півострові новий 2023 рік», - сказано у повідомленні.

В СБУ додали, що суддя виправдовувала воєнні злочини рф проти цивільних. Наприклад, ракетний удар рашистів по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона «оцінила» як «супутні втрати» під час війни.

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