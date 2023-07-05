СБУ сообщила о подозрении судьи Звенигородского райсуда Черкасской области, которая оправдывала преступления рф

На момент документирования преступления фигурантка занимала должность главы райсуда, сообщили в СБУ

При процессуальном руководстве Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении судьи Звенигородского райсуда Черкасской области в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Об этом сообщили на официальных сайтах СБУ и ОГП.

Как отмечает СБУ, ранее судья работала в Якимовском райсуде Запорожской области. Судьей с опытом работы в этом суде является Светлана Федорец.

«Остаться на подконтрольной Украине территории она хотела только с целью получения пожизненного денежного содержания судьи после ухода в отставку.

Занимая административную должность председателя суда и будучи судьей, подозреваемое как должностное лицо в общении с другими гражданами неоднократно оправдывало вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году. Она отрицала агрессию рф, оправдывала и признавала правомерной временную оккупацию части территории Украины. Судья распространяла российские нарративы по военному вторжению рф в Украину и убеждала в них собеседников.

Подозреваемая называла захваченные территории Украины «освобожденными», а окупантов называла «нашими» и признавала АР Крым частью россии. Обсуждая российские ракетные удары по украинским населенным пунктам, судья трактовала попадание в гражданские дома как экономию дорогих высокоточных ракет с пренебрежением к безопасности мирного населения. Она отмечала, что Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

Кроме того, подозреваемая после начала полномасштабного вторжения неоднократно посещала временно оккупированный Крым. Она даже встречала на полуострове новый 2023 год», - говорится в сообщении ОГП.

В СБУ добавили, что судья оправдывала военные преступления рф против гражданских. К примеру, ракетный удар рашистов по многоквартирному дому в Днепре в январе этого года она «оценила» как «сопутствующие потери» во время войны.

Во время обысков у фигурантки обнаружена и изъята иностранная валюта, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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