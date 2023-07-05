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В Минобороны нацелились на цифровизацию армии

10:05, 5 июля 2023
Минобороны рассчитывает максимально цифровизировать армию.
В Минобороны нацелились на цифровизацию армии
Фото: zn.ua
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Министерство обороны Украины ищет IT-специалистов в команде по цифровому развитию армии. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Дейнега в интервью Lb.ua.

По словам замминистра, после помощи в контрнаступлении среди следующих целей у него — IT-коалиция, получение оборудования из разных стран для цифровизации армии.

«У нас в армии сейчас люди работают на своих ноутбуках, как мы можем проводить политику безопасности? Нам нужны центры обработки данных, нам нужны облака, нам нужны цифровые инструменты», — отметил Дейнега.

По его словам, для цифровизации армии нужны IT-специалисты, программисты, юристы, бизнес-аналитики.

«Мы — одно из немногих подразделений, которое может переводить людей из войск. Я даже больше ценю айтишников, которые повоевали, потому что они сами оценили глубину нецифрованности нашей армии», — отметил замминистра.

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