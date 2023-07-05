5 июля: какой сегодня праздник и главные события

5 июля в Украине и мире празднуют День трудоголика.

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В среду, 5 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бикини. Именно в этот день 1946 известный французский модельер Луис Риар показал публике бикини. В те времена такая открытая модель купальника считалась дерзкой и нескромной, поэтому в широкое потребление она входила постепенно. Известность бикини получил благодаря таким звездам как Бриджит Бардо и Ава Гарднер, которые сразу начали носить новую модель в своих фильмах и на общественных пляжах.

Также 5 июля День трудоголика. Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на проблемы трудоголизма, все более охватывающие современное общество. Очень важно уметь отличить увлечение своим делом от трудоголизма. Для этого психологи предлагают пройти определённые тесты.

А еще 5 июля в Украине День освобождения городов Краматорск и Славянск от пророссийских террористов 2014 года. Благодаря украинским военным именно в этот день российские войска были вытеснены из Краматорска и Славянска в 2014 году. В эти дни почитается память погибших, умерших во время оккупации и освобождения.

Какой сегодня церковный праздник

5 июля в церковном календаре – день памяти мученика Евсевия. Он был епископом в IV веке и ярым защитником православия. За это преследовал его император Констанций. Однажды узнал правитель, что Евсевий хранит в своем доме акт, подписанный на соборе. Приказал он епископу отдать его, но Евсевий отказался. Констанций был настолько удивлен, что даже не причинил епископу никакого вреда.

Календарь важных событий за 5 июля:

1054 год — в созвездии Тельца взрывается звезда, создавшая огромную суперновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью;

1439 год — на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессарионом подписывают церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы;

1687 год — опубликовали первый фундаментальный труд И.Ньютона «Принсипа»;

1841 год — Томас Кук открывает первое в мире туристическое агентство;

1865 год — в Лондоне основывают благотворительную организацию «Армия Спасения»;

1866 год — от холеры умирает Иосиф Гладкий, он был последним кошевым Задунайской Сечи;

1919 год — после 9-часового боя войска УНР занимают Жмеринку;

1939 год — в Николаеве сдают в эксплуатацию городскую канализацию;

1941 год — в Кракове немецкая полиция арестовала и депортировала в Берлин проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеру;

1946 год — впервые показали людям купальник-бикини;

1954 год — Элвис Пресли записывает свою первую песню «That's All Right, Mama»;

1965 год — в г. Калуш (Ивано-Франковская область) становится в строй химически-металлургический комбинат;

1965 год — в г. Киеве начинают строительство нового жилого массива Оболонь;

1974 год — в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписывает Всемирную почтовую конвенцию;

1985 год — Сергей Бубка побеждает на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см;

1994 год — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины проходит первый выпуск слушателей;

1994 год — 809 населенных пунктов в семи областях Украины остаются без электроснабжения вследствие урагана;

2014 год — украинские войска освобождают город Краматорск и город Славянск от боевиков «ДНР».

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