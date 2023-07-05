5 липня: яке сьогодні свято та головні події

5 липня в Україні і світі святкують День трудоголіка.

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У середу, 5 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день бікіні. Саме цього дня 1946 року відомий французький модельєр Луїс Ріар показав публіці бікіні. В ті часи така відкрита модель купальника вважалася зухвалою і нескромною, тому до широкого вжитку вона входила поступово. Популярність бікіні отримав завдяки таким зіркам як Бриджит Бардо та Ава Гарднер, які одразу почали носити нову модель у своїх фільмах і на громадські пляжі.

Також 5 липня День трудоголіка. Головна мета цього цікавого свята полягає в тому, щоб звернути увагу на проблеми трудоголізму, які все більше охоплюють сучасне суспільство. Дуже важливо вміти відрізнити захоплення своєю справою від трудоголізму. Для цього психологи пропонують пройти певні тести.

А ще 5 липня в Україні День звільнення міст Краматорськ та Слов'янськ від проросійських терористів 2014 року. Завдяки українським військовим саме цього дня російські війська були витіснені з міст Краматорськ та Слов'янськ 2014 року. В ці дні вшановується пам'ять загиблих, які померли під час окупації та звільнення.

Яке сьогодні церковне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті мученика Євсевія. Він був єпископом в IV столітті та затятим захисником православ'я. За це переслідував його імператор Констанцій. Якось дізнався правитель, що Євсевій зберігає в своєму домі акт, підписаний на соборі. Наказав він єпископу віддати його, однак Євсевій відмовився. Констанцій був настільки здивований, що навіть не заподіяв єпископу жодної шкоди.

Календар важливих подій за 5 липня:

1054 рік — в сузір'ї Тельця вибухає зірка, яка створила величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі;

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1687 рік — опублікували першу фундаментальну працю І.Ньютона «Прінсипа»;

1841 рік — Томас Кук відкриває перше у світі туристичне агентство;

1865 рік — у Лондоні засновують благодійницьку організацію «Армія Спасіння»;

1866 рік — від холери помирає Йосип Гладкий, він був останнім кошовим Задунайської Січі;

1919 рік — після 9-годинного бою війська УНР займають Жмеринку;

1939 рік — у Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні;

1954 рік — Елвіс Преслі записує свою першу пісню «That's All Right, Mama»;

1965 рік — у м. Калуш (Івано-Франківська область) стає до ладу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік — у м. Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік — у м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік — в Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

1994 рік — 809 населених пунктів у семи областях України залишаються без електропостачання внаслідок урагану;

2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків «ДНР».

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