У Міноборони націлилися на цифровізацію армії

Міноборони розраховує максимально цифровізувати армію.

Фото: zn.ua

Міністерство оборони України шукає IT-фахівців у команді з цифрового розвитку армії. Про це заявив заступник міністра оборони Віталій Дейнега в інтерв'ю Lb.ua.

За словами заступника міністра, після допомоги в контрнаступі серед наступних цілей у нього — IT-коаліція, отримання обладнання з різних країн для цифровізації армії.

«У нас в армії зараз люди працюють на своїх ноутбуках, як ми можемо проводити політику безпеки? Нам потрібні центри обробки даних, нам потрібні хмари, нам потрібні цифрові інструменти», — зазначив Дейнега.

За його словами, для цифровізації армії потрібні IT-фахівці, програмісти, юристи, бізнес-аналітики.

«Ми — один із небагатьох підрозділів, який може переводити людей із військ. Я навіть більше ціную айтішників, які повоювали, тому що вони самі оцінили глибину нецифрованості нашої армії», — зазначив заступник міністра.

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