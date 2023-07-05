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Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей

19:10, 5 июля 2023
Судья подозревается в поддержке агрессии РФ против Украины.
Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей
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Высший совет правосудия 5 июля 2023 года дал согласие на содержание судьи Якимовского райсуда Запорожской области Светланы Федорец (временно командирована в Звенигородский районный суд Черкасской области).

Отметим, что заседание Совета правосудия состоялось в закрытом режиме, а судья Светлана Федорец просила отложить заседание для того, чтобы лично дать пояснения членам ВСП.

Напомним, что по данным Офиса Генерального прокурора Светлана Федорец подозревается в оправдании, признании правомерной агрессии РФ против Украины, а также отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как отметили в СБУ, из-за временной оккупации этой территории в июне 2022 года Светлана Федорец была переведена ​​в Звенигородский райсуд.

Позже, по данным следствия, судья планировала подать в отставку, переехать в Крым, но при этом судье хотела получать пожизненное судейское содержание из украинского бюджета.

Также, по данным следствия, Светлана Федорец отрицала агрессию РФ, оправдывала и признавала правомерной временную оккупацию части территории Украины.

Судья называла захваченные территории Украины «освобожденными», а оккупантов называла «нашими» и признавала АР Крым частью РФ.

По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения РФ судья неоднократно посещала Крым. Она даже встречала на полуострове новый 2023 год.

Автор: Вячеслав Хрипун

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