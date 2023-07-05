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Территорию вокруг Шевченковского райсуда оцепили правоохранители: фото и видео

18:52, 5 июля 2023
Приехали дополнительно около 40 солдат Нацгвардии.
Территорию вокруг Шевченковского райсуда оцепили правоохранители: фото и видео
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У Шевченківському райсуді Києва, що на вулиці Дегтярівській, о 17.20 пролунав вибух. Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Територію навколо Шевченківського райсуду оточили правоохоронці. Силовики продовжують прибувати. Приїхали ще близько 40 солдатів Нацгвардії.

На місці багато поліції. Чергує 5 автомобілів швидкої допомоги, кілька пожежних машин. Також на місці знаходяться підрозділи спеціального призначення поліції.

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