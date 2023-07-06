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Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов

07:30, 6 июля 2023
Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.
Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов
Фото: novyny.live
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На субъектов декларирования, то есть чиновников, депутатов, судей и других предлагается распространить обязанность указывать в декларации данные о покупке доллара или евро, если операция превышает 134 тысяч грн. Соответствующий законопроект 9457 4 июля внес в Верховную Раду Кабмин в лице Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Текст законопроекта был опубликован 5 июля.

Напомним, что Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС указала, что Украина должна как можно скорее возобновить электронное декларирование.

Итак, как отмечает НАПК, проектом Закона предложены изменения по декларированию операций по купле-продаже валюты.

Так, согласно положениям проекта Закона, такие сведения нужно будет отражать в декларации, если размер соответствующей сделки превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года (т.е. если брать 2023 год, то это 134 тысячи грн или примерно 3500 долларов США – прим. ред.).

  В такие сведения включаются данные о виде сделки, ее предмете. По письменному запросу Национального агентства субъект декларирования представляет информацию о наименовании контрагента (абзац второй пункта 10 части второй статьи 46 Закона).

В соответствии с действующим абзацем второго примечания к статье 46 Закона осуществление операций по покупке, продаже или обмену иностранной валюты за счет собственных средств не требует отражения в декларации (согласно пункту 10 части первой статьи 46 Закона (раздел расхода и любые сделки).

«В то же время, как известно, курсы валют достаточно динамичны и часто существенно меняются. Это означает, что даже двойная конвертация (например, гривна – доллар; доллар – гривна) может образовывать дополнительные доходы. Такие доходы (в зависимости от разницы в курсах и объемах конвертации) могут достигать миллионов гривен.

Указанные обстоятельства могут стать удобной лазейкой для легализации лицами своих незаконно приобретенных активов, что также отмечалось в письме Президента Украины от 28.05.2021 № 01-01/497.

Декларирование информации о сделках купли-продажи валюты с одной стороны позволяет добропорядочным субъектам объяснять природу тех доходов, которые у них образовались в результате валютно-обменных операций.

С другой стороны, эта обязанность делает невозможной для недобросовестных субъектов легализацию неправомерной выгоды, необоснованных активов и т. п., объясняя, что это является следствием осуществления валютно-обменных операций», - пояснили в НАПК.

Согласно положениям проекта Закона, указанные риски предлагается устранить путем исключения из примечания к статье 46 Закона положения об отсутствии обязанности отражения в декларации сделок по обмену валюты. В части четвертой статьи 52 Закона устанавливается, что уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии не подается по результатам осуществления операций по купле, продаже или обмену иностранной валюты.

Автор: Наталья Мамченко

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