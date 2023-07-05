МВД о взрыве в здании Шевченковского райсуда: на месте работают следователи, спецназовцы и взрывотехники

Известны первые подробности взрыва в Шевченковском райсуде Киева.

В Шевченковском райсуде города Киева произошел взрыв. Об этом сообщили в МВД.



На место прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.



По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание.

Как сообщили «Судебно-юридической газете» источники в суде, обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года» Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смогло пронести в суд.

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