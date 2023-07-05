МВС про вибух у будівлі Шевченківського райсуду: на місці працюють слідчі, спецпризначенці та вибухотехніки

Відомі перші подробиці вибуху у Шевченківському райсуді міста Києва.

У Шевченківському райсуді міста Києва пролунав вибух. Про це повідомили у МВС.



На місце прибули поліцейські слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, вибухотехніки та інші необхідні служби.



За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченйй у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

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