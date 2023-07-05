Обвинувачений підірвав вибуховий пристрій в Шевченківському райсуді Києва, є заручники

У Шевченківському райсуді столиці справжні бойові дії.

В Шевченківському районному суді міста Києва 5 липня стався вибух та стрілянина.

Як повідомили «Судово-юридичній газеті» джерела в суді, обвинуваченій у справі «вибухів під Верховною Радою 31 серпня 2015 року» Ігор Гуменюк у конвойному приміщенні Шевченківського райсуду підірвав вибуховий пристрій, який якимось чином зміг пронести в суд.

Попередньо, обвинувачений підірвав гранату.

Після цього він взяв у заручники бійця Національної гвардії, попередньо заволодівши його пістолетом.

Нагадаємо, що у Шевченківському райсуді Києва з 2016 року слухається справа Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка, які обвинувачуються у скоєнні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року.

Внаслідок теракту загинули четверо військовослужбовців Національної гвардії.

Ігор Гуменюк - колишній військовослужбовець батальйону «Січ», а Сергій Крайняк служив у батальйоні «Карпатська Січ»

За даними слідства, Сергій Крайняк 31 серпня 2015 року запалив димову шашку, щоб замаскувати дії Ігоря Гуменюка, який власне і кинув гранату в нацгвардційців.

Втім, станом на 2023 рік під вартою залишався лише Ігор Гуменюк, тоді як Сергій Крайняк був звільнений з під варти ще у 2020 році і зараз є діючим військовослужбовцем.

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Автор: В’ячеслав Хрипун

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