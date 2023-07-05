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Обвиняемый подорвал взрывное устройство в Шевченковском райсуде Киева, есть заложники

18:09, 5 июля 2023
В Шевченковском райсуде столицы настоящие боевые действия.
Обвиняемый подорвал взрывное устройство в Шевченковском райсуде Киева, есть заложники
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В Шевченковском районном суде Киева 5 июля произошел взрыв и стрельба.

Как сообщили «Судебно-юридической газете» источники в суде, обвиняемый по делу «взрывов под Верховной Радой 31 августа 2015 года» Игорь Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского райсуда взорвал взрывное устройство, которое каким-то образом смогло пронести в суд.

Предварительно обвиняемый взорвал гранату.

После этого он взял в заложники бойца Национальной гвардии, предварительно завладев его пистолетом.

Напомним, что в Шевченковском райсуде Киева с 2016 года слушается дело Игоря Гуменюка и Сергея Крайняка, обвиняемых в совершении теракта под Верховной Радой 31 августа 2015 года.

В результате теракта погибли четверо военнослужащих Национальной гвардии.

Игорь Гуменюк – бывший военнослужащий батальона «Сич», а Сергей Крайняк служил в батальоне «Карпатская Сечь».

По данным следствия, Сергей Крайняк 31 августа 2015 зажег дымовую шашку, чтобы замаскировать действия Игоря Гуменюка, который собственно и бросил гранату в нацгвардейцев.

Впрочем, по состоянию на 2023 год под стражей оставался только Игорь Гуменюк, тогда как Сергей Крайняк был освобожден из-под стражи еще в 2020 году и сейчас является действующим военнослужащим.

Видео из Телеграм-каналов 

Автор: Вячеслав Хрипун 

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