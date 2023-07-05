Київську блогерку Інну Воронову засудили до року умовно за «злив» кадрів роботи ППО

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок блогерці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу протиповітряної оборони та наслідки ураження повітряних цілей. Їй дали рік умовно. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Там зазначили, що обвинувачена повністю визнала свою вину й уклала угоду зі слідством. Суд затвердив цю угоду та призначив жінці 5 років ув’язнення, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Зазначимо, що йдеться про київську блогерку Інну Воронову.

Нагадаємо, що раніше суд відправив під домашній арешт чотирьох блогерок, які виклали відео роботи ППО у мережу.

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