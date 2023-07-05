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Основною функцією Ради Україна — НАТО має бути приведення України до членства в Альянсі, — ОП

18:25, 5 липня 2023
НАТО підтвердило рішення створити Раду Україна — НАТО, її перше засідання на рівні глав держав пройде у Вільнюсі 12 липня.
Основною функцією Ради Україна — НАТО має бути приведення України до членства в Альянсі, — ОП
Фото: president.gov.ua
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На саміті Альянсу 11 та 12 липня у Вільнюсі відбудеться перше засідання Ради Україна — НАТО. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

«Ми вдячні за таке рішення (створення Ради Україна-НАТО - ІФ-У). Це справді важливо. Формалізовано воно буде під час Вільнюського саміту. Ми говоримо про можливість проведення її засідання у Вільнюсі за участі президента, якщо він туди поїде. Але є форма і є зміст», — сказав він.

Жовква наголосив, що Рада Україна-НАТО має бути не майданчиком для дискусій, а її головною функцією має бути приведення України до членства в НАТО.

«Ми зараз детально вивчаємо, яким буде мандат цієї Ради Україна-НАТО, і наша позиція дуже проста. Рада Україна-НАТО повинна першою і важливою своєю функцією мати приведення України до членства в НАТО. Поступово, коли для цього складуться умови, як ми фіксуємо наразі в двосторонніх деклараціях із низкою держав-членів, але це має бути її головне завдання», — сказав Жовква.

Раніше повідомлялося, що перше засідання новоутвореної Ради НАТО-Україна розраховують провести під час саміту у Вільнюсі за участі Володимира Зеленського.

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