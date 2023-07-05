Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам схвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Рятувальників, саперів та електриків звільнять від обов’язку подання декларацій

Крім ДСНС, також будуть звільнені від необхідності подання декларацій особи рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби.

Кабмін продовжив строк використання в Україні COVID-вакцин

Урядовці ухвалили рішення, яким продовжили на час дії воєнного стану строк дії реєстраційних посвідчень COVID-вакцин та ліків від коронавірусу на час воєнного стану, тобто їхнього використання в Україні.

Нові зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня – текст

Питання відрядження суддів тепер буде розглядати ВККС.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

17:45, 5 липня 2023
Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.
Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 5 липня уточнила умови оголошеного 29 червня конкурсу на вакантні та тимчасово вакантні посади в Офісі Генпрокурора.

Згідно з рішенням КДКП від 5 липня, конкурс оголошено на 58 вакантних та тимчасово вакантних посад (а не на 56).

Зокрема, додались вакансії:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури (1 посада);

прокурор третього відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках (1 посада).

Також, продовжено строк подання документів для участі у конкурсі – з 3 по 27 липня 2023 року.

Нагадаємо, що чималу кількість вакансій, які планується заповнити, складають посади прокурорів в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони (15 вакансій).

Також, планується заповнити 12 вакансій прокурорів в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Крім того, прокурорів потрібні в Департаменті представництва інтересів держави в суді.

Планується набрати прокурорів і в Департамент організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. Цей підрозділ, відомий також як «Департамент справ Майдану», планує заповнити 4 вакансії прокурорів.

Взяти участь у конкурсі зможуть тільки прокурори обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше п’яти років та вільно володіють українською мовою.

Не зможуть взяти участь у конкурсі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку з відстороненням від посади та прокурори, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня – до закінчення строку заборону або визнання прокурора таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.

З повним переліком вакансій можна ознайомитися нижче:

 Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду