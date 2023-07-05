ДТП в Березівці. Не слід забирати годувальника з родини: Святослав Піскун про обставини справи

Святослав Піскун порівняв обставини трагедії у Березівці зі справою судді Олексія Тандира, який скоїв ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць.

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун у коментарі УНН з приводу ситуації навколо справи ветерана ЗСУ та багатодітного батька Сергія Пилипенка, який під час керування спецтехнікою смертельно травмував 14-річну дівчинку у Березівці, зазначив, що утримання його у СІЗО не співвідносне до обставин справи.

Піскун відзначив поняття суспільної безпеки та порівняв обставини трагедії у Березівці зі справою судді Олексія Тандира, який скоїв ДТП на блокпосту, в результаті якої загинув нацгвардієць.

«Якщо порівнювати ці два випадки ДТП – вони абсолютно різні. По-перше – правила дорожнього руху були порушені обома, так би мовити, обвинуваченими. Але якщо враховувати суспільну небезпеку при якій було порушено ПДР суддею Макарівського району і цим трактористом з Одещини – це зовсім інші речі.

Мало того – один був напідпитку, другий був тверезий, один втік з місця пригоди, другий взяв дівчинку, завіз її в лікарню, намагався допомогти, не залишив місце пригоди і не залишив у тяжкому стані людину, яку збив – а це пом’якшувальні обставини. Це говорить про те що він це зробив не навмисно, знаходився у свідомості і це був нещасний випадок», - підкреслив колишній генпрокурор.

«Нажаль, дорожньо-транспортна пригода. Тому вона й називається – пригода, бо має характер випадковості. Пригода – це випадковість. Але на кожну випадковість повинна бути реакція того, хто потрапив у цю пригоду», - додав він.

Святослав Піскун підкреслив, що у разі, «якщо службова особа, яка знає Закони, яка судить людей, яка являється авторитетом для громади в тому місці, де він працює, грубо порушує закони і вчиняє злочин – це один випадок, і він не йде у тюрму, а інша людина, яка стала учасником трагічних обставин та немає обтяжуючих обставин у цій пригоді – її раптом саджають в СІЗО».

«Чому? Він що не має місця проживання? Чи він збирається втекти? Заберіть у нього паспорт і напишіть кругом, на кордон об’явіть... Ну для чого ви забираєте годувальними із сім’ї?», - акцентував він.

«Суди мають діяти згідно букви Закону, але є багато але. А це, до речі, недоліки нашого законодавства – що за два мішка картоплі – за 250 грн крадіжки – можна отримати 8 років тюрми, а за хабаря в $150 тис., який отримує якийсь голова райради, теж можуть дати 8 років тюрми. Оце великий недолік нашого законодавства. З цим треба щось робити. Це не є символом справедливості у верховенстві права», - резюмував колишній генпрокурор.

Зазначимо, що 23 червня у місті Березівка унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 14-річна місцева дівчинка.

У лікарні вона померла від отриманих травм. Водія трактору, Сергія Пилипенка, перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий. Наразі він перебуває у СІЗО. Слідчі обласної поліції повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть.

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