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Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня

17:29, 5 липня 2023
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам схвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.
Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня
Фото з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам ухвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт №9431 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, яким пропонується скасувати святкування Різдва 7 січня та змінити дати святкування Дня Захисників та Захисниць та Дня Української державності.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та вилучити з переліку святкових та неробочих днів 7 січня. Також передбачається зміна дати святкування Дня Української державності та Дня Захисників та Захисниць, відповідно з 28 на 15 липня та з 14 жовтня на 1 жовтня.

«Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а   не 7 січня.  Зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня Захисників і Захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня)», - зазначається у пояснювальній записці, яку підписав заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

Зазначається, що схвалення закону «дозволить відійти від російських традицій та зміцнити національну єдність в Україні».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у травні стало відомо про перехід на новий календар ПЦУ. Згідно з ним, зокрема Різдво святкуватиметься 25 грудня, а Водохреща 6 січня.

Автор: Ярослав Конощук

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