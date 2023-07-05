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Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

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Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

17:29, 5 июля 2023
Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.
Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января
Фото из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам принять за основу и в целом президентский законопроект №9431 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается отменить празднование Рождества 7 января и изменить даты празднования Дня Защитников и Защитниц и Дня Украинской Государственности.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде и изъять из перечня праздничных и нерабочих дней 7 января. Также предполагается изменение даты празднования Дня Украинской Государственности и Дня Защитников и Защитниц соответственно с 28 на 15 июля и с 14 октября на 1 октября.

«Православная церковь Украины 24 мая 2023 на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября 2023 на новый – новоюлианский календарь, по которому живет большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января. Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)», - отмечается в пояснительной записке, которую подписал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

Отмечается, что одобрение закона «позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в мае стало известно о переходе на новый календарь ПЦУ. Согласно ему, в частности Рождество будет праздноваться 25 декабря, а Крещение 6 января.

Автор: Ярослав Конощук

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