Шпионила за защитниками Бахмута: к 10 годам тюрьмы приговорена информаторка фсб

Злоумышленница пыталась обнаружить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута.

Осуждена еще одна вражеская приспешница, которая «сливала» в фсб локации Сил обороны на восточном фронте. Об этом сообщает СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали информатора российской спецслужбы во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Донбасса в январе 2023 года.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ей 10 лет тюремного заключения.

Прежде всего злоумышленница пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута.

Как установили следователи, фигуранткой является жительница Дружковки Донецкой области. В июле 2022 года ее привлек к сотрудничеству представитель фсб.

Коммуникацию с ним поддерживала через мессенджер, а передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов из Google Maps, на которых обозначала украинские объекты.

При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем спецслужбы рф.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

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