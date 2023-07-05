Шпигувала за оборонцями Бахмута: до 10 років тюрми засуджено інформаторку фсб

Засуджено ще одну ворожу поплічницю, що «зливала» до фсб локації Сил оборони на східному фронті. Про це повідомляє СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали інформаторку російської спецслужби під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини у січні 2023 року.
За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 10 років тюремного ув’язнення.
Насамперед зловмисниця намагалась виявити і передати агресору місця базування та переміщення військової техніки ЗСУ поблизу Бахмута.
Як встановили слідчі, фігуранткою є мешканка Дружківки Донецької області. У липні 2022 року її залучив до співпраці представник фсб.
Комунікацію з ним підтримувала через месенджер, а передавала розвіддані у вигляді текстових повідомлень і скріншотів з «Google Maps», на яких позначала українські об’єкти.
При затриманні у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.