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  1. В Україні

Через онлайн-банкінг ошукували волонтерів, які збирали кошти для армії: на Дніпропетровщині викрито зловмисників

00:00, 6 липня 2023
На Дніпропетровщині четверо місцевих мешканців обманом отримували доступ до онлайн-банкінгу людей, які організовували збір коштів на допомогу армії, та викрадали їх кошти.
Через онлайн-банкінг ошукували волонтерів, які збирали кошти для армії: на Дніпропетровщині викрито зловмисників
Фото: gp.gov.ua
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На Дніпропетровщині злочинна група ошукувала людей, які організовували збір коштів на допомогу армії. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисниками виявилися четверо місцевих жителів.

«Вони знаходили у соцмережах інформацію про збір коштів на допомогу та лікування військовослужбовців Збройних Сил України. Під час листування у месенджері представлялися волонтерами міжнародних організацій та пропонували фінансову допомогу в іноземній валюті.

Під виглядом конвертування коштів підозрювані отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та привласнювали гроші шляхом їх переведення на підконтрольні рахунки», – зазначають у прокуратурі.

На сьогодні відомо, що псевдоволонтери ошукали майже 100 жителів різних регіонів України. Щомісяця незаконна діяльність приносила підозрюваним понад 1 млн гривень прибутку.

Під час санкціонованих обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, 300 сім-карток, комп’ютери, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, банківські картки, чорнові записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 800 тисяч гривень.

Наразі за клопотанням прокуратури одного з підозрюваних взято під варту. Стосовно трьох інших вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

 

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