Податкова нагадала нюанси застосування РРО при внесенні оплати за товар частинами

У разі продажу товарів (послуг) на умовах внесення оплати частинами кожна розрахункова операція, вчинена суб’єктом господарювання, має бути здійснена з видачею фіскальних чеків.

ДПС в Одеській області нагадала нюанси застосування РРО при внесенні оплати за товар частинами.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через РРО або програмні РРО та надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції.

Тому у разі продажу товарів (послуг) на умовах внесення оплати частинами кожна розрахункова операція, вчинена суб’єктом господарювання, має бути здійснена із дотриманням вимог Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (зі змінами), супроводжуватись видачею розрахункового документа встановленої форми, змісту та забезпечувати поєднання виданих розрахункових документів у ланцюг, який надаватиме можливість здійснювати ідентифікацію проданих товарів.

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