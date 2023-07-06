Налоговая напомнила нюансы применения РРО при внесении оплаты за товар по частям

В случае продажи товаров (услуг) на условиях внесения оплаты частями каждая расчетная операция, совершенная субъектом хозяйствования, должна быть осуществлена с выдачей фискальных чеков.

ГНС в Одесской области напомнила нюансы применения РРО при внесении оплаты за товар по частям.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных денег для дальнейшего ее перевода, обязаны, в частности, проводить расчетные операции на полную сумму покупки ( предоставление услуги) через РРО или программные РРО и предоставлять лицу, получающему или возвращающему товар, получающему услугу или отказывающемуся от нее, в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции.

Поэтому в случае продажи товаров (услуг) на условиях внесения оплаты по частям каждая расчетная операция, совершенная субъектом хозяйствования, должна быть осуществлена с соблюдением требований Закона Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (с изменениями), сопровождаться выдачей расчетного документа установленной формы, содержания и сочетания выданных расчетных документов в цепь, которая будет предоставлять возможность осуществлять идентификацию проданных товаров.

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