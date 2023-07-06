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  1. В Украине

Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники

00:00, 6 июля 2023
В Днепропетровской области четверо местных жителей обманом получали доступ к онлайн-банкингу людей, которые организовывали сбор средств на помощь армии, и похищали их средства.
Через онлайн-банкинг обманывали волонтеров, которые собирали средства для армии: на Днепропетровщине разоблачены злоумышленники
Фото: gp.gov.ua
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В Днепропетровской области преступная группа обманывала людей, которые организовывали сбор средств на помощь армии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленниками оказались четверо местных жителей.

«Они находили в соцсетях информацию о сборе средств на помощь и лечение военнослужащих Вооруженных сил Украины. Во время переписки в мессенджере представлялись волонтерами международных организаций и предлагали финансовую помощь в иностранной валюте.

Под видом конвертации средств подозреваемые получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем их перевода на подконтрольные счета», – отмечают в прокуратуре.

На сегодняшний день известно, что псевдоволонтеры обманули почти 100 жителей разных регионов Украины. Ежемесячно незаконная деятельность приносила подозреваемым более 1 млн гривен прибыли.

Во время санкционированных обысков по местам их проживания правоохранители изъяли мобильные телефоны, 300 сим-карт, компьютеры, ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты, черновые записи, денежные средства в разной валюте на общую сумму почти 800 тысяч гривен.

По ходатайству прокуратуры один из подозреваемых взят под стражу. В отношении трех других решается вопрос об избрании мер пресечения.

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