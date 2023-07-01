Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 29 червня 2023 року оголосила новий конкурс на зайняття вакантних або тимчасово вакантних посад в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

Всього, згідно з переліком вакансій, заплановано заповнити 56 наявних вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів Офісу Генпрокурора.

Зазначимо, що чималу кількість вакансій, які планується заповнити, складають посади прокурорів в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони (15 вакансій).

Також, планується заповнити 12 вакансій прокурорів в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Крім того, 7 прокурорів потрібні в Департаменті представництва інтересів держави в суді.

Вже вчергове планується набрати прокурорів в Департамент організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. Цей підрозділ, відомий також як «Департамент справ Майдану», планує заповнити 3 вакансії прокурорів.

Взяти участь у конкурсі зможуть прокурори обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше п’яти років та вільно володіють українською мовою.

Не зможуть взяти участь у конкурсі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку з відстороненням від посади та прокурори, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня – до закінчення строку заборону або визнання прокурора таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Надати документи для участі у конкурсі прокурори зможуть з 3 по 24 липня 2023 року.

З повним переліком вакансій можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що це вже п’ятий в історії Офісу Генпрокурора конкурс на заміщення вакантних посад в Офісі.

Попередні конкурси оголошувалися у червні 2022 року (на 32 та 11 посад відповідно), у листопаді 2022 року (на 21 посаду), у грудні 2022 року (на 6 вакантних посад).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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