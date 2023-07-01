Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Стало відомо, скільки витратили на зарплату і відрядження депутатів за три місяці 2023 року

Також опубліковані витрати на відрядження народних депутатів України за кордон.

У «Слузі народу» хочуть штрафувати за кредити під 1400% річних

Пропонується штрафувати мікрокредитні організації за позики, ставка за якими перевищує законодавче обмеження.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови

12:05, 1 липня 2023
В конкурсі на 56 вакантних посад зможуть взяти участь тільки діючі прокурори.
Оголошено конкурс на посади прокурорів Офісу Генерального прокурора – відомі умови
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 29 червня 2023 року оголосила новий конкурс на зайняття вакантних або тимчасово вакантних посад в порядку переведення до Офісу Генерального прокурора.

Всього, згідно з переліком вакансій, заплановано заповнити 56 наявних вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів Офісу Генпрокурора.

Зазначимо, що чималу кількість вакансій, які планується заповнити, складають посади прокурорів в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони (15 вакансій).

Також, планується заповнити 12 вакансій прокурорів в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Крім того, 7 прокурорів потрібні в Департаменті представництва інтересів держави в суді.

Вже вчергове планується набрати прокурорів в Департамент організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках. Цей підрозділ, відомий також як «Департамент справ Майдану», планує заповнити 3 вакансії прокурорів.

Взяти участь у конкурсі зможуть прокурори обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в сфері права не менше п’яти років та вільно володіють українською мовою.

Не зможуть взяти участь у конкурсі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку з відстороненням від посади та прокурори, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня – до закінчення строку заборону або визнання прокурора таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.

Надати документи для участі у конкурсі прокурори зможуть з 3 по 24 липня 2023 року.

З повним переліком вакансій можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що це вже п’ятий в історії Офісу Генпрокурора конкурс на заміщення вакантних посад в Офісі.

Попередні конкурси оголошувалися у червні 2022 року (на 32 та 11 посад відповідно), у листопаді 2022 року (на 21 посаду), у грудні 2022 року (на 6 вакантних посад).

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду