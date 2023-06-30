Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким скасовується 2% податок для бізнесу з 1 серпня та продовжується після цього строку мораторій на проведення планових перевірок податковою для більшості бізнесу.

Фото: nrcu.gov.ua

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, скасування 2% податку для бізнесу з 1 серпня та продовження мораторію на документальні планових перевірок для окремих категорій бізнесу. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Згідно до закону з 1 серпня буде скасовано 2% податок для бізнесу. Передбачено, що платники податків зможуть обрати будь-яку систему при переході.

Щодо питання застосування РРО підтримано позицію малого торгівельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. При цьому до 1 жовтня збережено мораторій на штрафи за невикористання РРО.

Крім цього зберігається мораторій на проведення документальних планових перевірок податковою більшості бізнесу. В останній день червня комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики частково переглянув попереднє рішення та обмежив перелік компаній, які податкова зможе планово перевіряти. Йдеться про виробників та продавців алкоголю та цигарок, а також АЗС.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки. За цей варіант і проголосували парламентарі.

Також законом збережено право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Автор: Ярослав Конощук

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