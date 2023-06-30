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Рада з 1 серпня скасувала 2% податок для бізнесу та продовжила мораторій на планові перевірки більшості бізнесу

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

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  1. В Україні

МВФ погодився надати додатковий час на скасування 2% єдиного податку в Україні

15:17, 30 червня 2023
Однак Фонд розраховує на ухвалення закону до кінця липня.
МВФ погодився надати додатковий час на скасування 2% єдиного податку в Україні
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Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодилася надати додатковий час для ухвалення урядового законопроєкту №8401 про скасування 2% єдиного податку, однак розраховує на ухвалення закону до кінця липня. Про це заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту... Тож ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня», - сказав він на брифінгу після рішення МВФ про перший перегляд програми EFF і виділення Україні другого траншу $890 млн.

Водночас глава місії наголосив, що це дуже важливий законодавчий акт у контексті програми, побудованої на поступовій мобілізації внутрішніх доходів.

Загалом же Грей зазначив, що за останні вісім-дев'ять місяців жодних затримок щодо домовленостей у реалізації реформ в Україні не було.

Серед найближчих важливих структурних маяків програми він назвав реформи у сфері управління та боротьби з корупцією, зокрема, ухвалення в липні закону про відновлення декларування державних посадовців, які безпосередньо не залучені до мобілізаційних і воєнних дій, із відновленням функції НАЗК з їхньої перевірки та верифікації.

Глава місії додав, що у вересні важливим структурним маяком буде внесення поправок до закону про фінмоніторинг і боротьбу з відмиванням коштів, щоб відновити посилені заходи належної обачності щодо політично значущих осіб (PEP) відповідно до ризик-орієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF.

Грей уточнив, що другий перегляд програми EFF орієнтовно планується на кінець листопада - початок грудня.

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