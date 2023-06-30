МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену 2% единого налога в Украине

Однако Фонд рассчитывает на принятие закона до конца июля.

Совет директоров Международного валютного фонда согласился предоставить дополнительное время для принятия правительственного законопроекта №8401 об отмене 2% единого налога, однако рассчитывает на принятие закона до конца июля. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента... Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля», - сказал он на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

В то же время глава миссии подчеркнул, что это очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

В целом Грей отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о возобновлении декларирования чиновников, непосредственно не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбу с отмыванием средств, чтобы возобновить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй просмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября – начало декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.