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  1. В Украине

МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену 2% единого налога в Украине

15:17, 30 июня 2023
Однако Фонд рассчитывает на принятие закона до конца июля.
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену 2% единого налога в Украине
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Совет директоров Международного валютного фонда согласился предоставить дополнительное время для принятия правительственного законопроекта №8401 об отмене 2% единого налога, однако рассчитывает на принятие закона до конца июля. Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента... Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля», - сказал он на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн.

В то же время глава миссии подчеркнул, что это очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

В целом Грей отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о возобновлении декларирования чиновников, непосредственно не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбу с отмыванием средств, чтобы возобновить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй просмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября – начало декабря.

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