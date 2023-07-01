Пенсия в Украине: кому повысят выплаты в июле

Индексация пенсий в июле пройдет для почти 300 тысяч представителей разных профессий.

В июле в Украине состоится перерасчет пенсий, который будет третьим за 2023 год.

Пенсии будут проиндексированы для почти 300 тысяч представителей разных профессий, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам. Это госслужащие, работники органов местного самоуправления, народные депутаты и научные работники.

В среднем пенсии для этих категорий граждан увеличатся на 19,7%. Однако размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы выплат, получаемых пенсионерами. Чем выше пенсия, тем выше доплата.

Пересчет состоится автоматически, обращаться в органы Пенсионного фонда нет нужды.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2023 год.

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