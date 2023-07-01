Пенсія в Україні: кому підвищать виплати у липні

Індексація пенсій у липні відбудеться для майже 300 тисяч представників різних професій.

У липні в Україні відбудеться перерахунок пенсій, який буде третім за 2023 рік.

Пенсій буде проіндексовано для майже 300 тисяч представників різних професій, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Це держслужбовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

У середньому пенсії для цих категорій громадян зростуть на 19,7%. Однак розмір доплат буде індивідуальним і залежатиме від суми виплат, які отримують пенсіонери. Чим вища пенсія, тим вища доплата.

Перерахунок відбудеться автоматично, звертатися до органів Пенсійного фонду немає потреби.

Раніше ми писали, що Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік.

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