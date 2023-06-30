СБУ повідомила нові деталі викриття на шахрайстві нардепа Сергія Алєксєєва

В СБУ зазначили, що нардеп, маючи адвокатський досвід, застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

Фото: Facebook / Сергій Алєксєєв

Служба безпеки України повідомила нові деталі щодо викриття народного депутата Сергія Алєксєєва, який вимагав гроші з іноземця для уникнення екстрадиції. Подробиці викриття розповів заступник голови СБУ Сергій Наумюк, передає пресслужба відомства.

«Проведено увесь комплекс заходів, зокрема, й негласні розшукові дії, які зафіксували порушення закону. У кримінальній справі фігурує чинний народний депутат України. Він протиправно заволодів коштами іноземного громадянина за сприяння в отриманні статусу біженця. Весь перебіг подій задокументовано співробітниками СБУ. Ми володіємо аргументованою доказовою базою», – зазначив Наумюк.

Кримінальне провадження було розпочате у квітні за заявою потерпілого.

За словами Наумюка, перша розмова, де народний депутат запропонував свої «послуги» іноземцю, відбулася 1 червня. А вже 17 червня він отримав першу частину «винагороди» – 20 тисяч доларів.

Згодом фігурант повідомив, що потрібні ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. І 29 червня він отримав другий «транш».

Як повідомив Наумюк, нардеп, маючи адвокатський досвід, розумів протиправність своїх дій і застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

«СБУ комплексно протидіє різноманітним загрозам безпеці держави та викриває злочини на всіх рівнях. Від затримання ворожих агентів та воєнних злочинців до народного депутата, який вирішив незаконно «заробити» під час війни», – підкреслив заступник голови СБУ.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

Додамо, що Держбюро розслідувань проситиме для нардепа Сергія Алєксєєва арешт із заставою у 10 млн гривень.

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