СБУ сообщила новые детали разоблачения на мошенничестве нардепа Сергея Алексеева

В СБУ отметили, что нардеп, имея адвокатский опыт, применял разные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.

Фото: Facebook / Сергій Алєксєєв

Служба безопасности Украины сообщила новые детали по разоблачению народного депутата Сергея Алексеева, который требовал деньги с иностранца во избежание экстрадиции. Подробности разоблачения рассказал заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк, передает пресс-служба ведомства.

«Проведен весь комплекс мероприятий, в частности, и негласные розыскные действия, зафиксировавшие нарушение закона. В уголовном деле фигурирует действующий народный депутат Украины. Он противоправно завладел денежными средствами иностранного гражданина за содействие в получении статуса беженца. Все ход событий задокументировано сотрудниками СБУ. Мы обладаем аргументированной доказательной базой», – отметил Наумюк.

Уголовное производство было начато в апреле по заявлению потерпевшего.

По словам Наумюка, первый разговор, где народный депутат предложил свои «услуги» иностранцу, состоялся 1 июня. А уже 17 июня он получил первую часть «вознаграждения» – 20 тысяч долларов США.

Затем фигурант сообщил, что нужны еще средства для решения вопроса в суде первой инстанции. И 29 июня он получил второй транш.

Как сообщил Наумюк, нардеп, имея адвокатский опыт, понимал противоправность своих действий и применял разные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.

«СБУ комплексно противодействует различным угрозам безопасности государства и разоблачает преступления на всех уровнях. От задержания вражеских агентов и военных преступников до народного депутата, решившего незаконно «заработать» во время войны», – подчеркнул замглавы СБУ.

Как сообщалось, Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии.

Добавим, что Госбюро расследований будет просить для нардепа Сергея Алексеева арест с залогом в 10 млн гривен.

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