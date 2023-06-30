Вимагав гроші з іноземця за уникнення екстрадиції: нардепу Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві, — ЗМІ

Парламентар «гарантував» використати власні звʼязки в суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності, за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від партії «Європейська солідарність» Сергія Алєксєєва.

Згодом інформацію пітвердили у самій партії. Зокрема, співголова фракції ЄС Ірина Геращенко зазначила, що у депутата відбулися обшуки.

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння у запобіганні екстрадиції. Для цього парламентарій «гарантував» використати власні зв'язки у суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця», – розповіли правоохоронці.

Зафіксовано отримання нардепом 20 тисяч доларів – першої частини, його затримали на отриманні другого «траншу» у розмірі 30 тисяч.

Нардепу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене особливо великих розмірах). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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