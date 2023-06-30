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  1. У світі

У Канаді Google видалятиме новини з результатів пошуку

10:43, 30 червня 2023
В Канаді ухвалили закон про онлайн-новини, який зобов’язує такі платформи, як Google і Meta (Facebook, Instagram), укладати угоди з постачальниками новин і платити їм за їхній контент.
У Канаді Google видалятиме новини з результатів пошуку
Фото: toronto.citynews.ca
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У Канаді Google блокуватиме новини на своїй платформі. Причиною цього став закон, прийнятий Сенатом країни про новини в інтернеті. Про це повідомляє BBC.

Таким чином компанія Google приєдналась до Facebook та Instagram, які також закриють доступ до новин на своїх платформах.

В Канаді минулого тижня ухвалили закон про онлайн-новини, який зобов’язує такі платформи, як Google і Meta (Facebook, Instagram), укладати угоди з постачальниками новин і платити їм за їхній контент. Законопроект набуде чинності через півроку.

Канадський уряд заявив, що нове законодавство допоможе забезпечити справедливу компенсацію новинним виданням, що мають проблеми, і стверджував, що це необхідно «для підвищення справедливості на канадському ринку цифрових новин».

Незалежний бюджетний наглядовий орган Канади підрахував, що новинні компанії можуть отримувати близько 249 млн доларів на рік від угод, передбачених новим законом.

Google і Meta заявили, що пропозиції є неприйнятними для їхнього бізнесу. Компанії протягом кількох місяців сигналізували про можливе припинення доступності новин у Канаді, якщо закон не буде змінено.

Президент із глобальних питань Google Кент Вокер заявив у блозі, що закон залишається непрацездатним і що компанія не вірить, що регулятивний процес зможе вирішити структурні проблеми із законодавством.

«Тепер ми повідомили уряд, що коли закон набуде чинності, нам, на жаль, доведеться видалити посилання на канадські новини з наших продуктів Search, News and Discover у Канаді», - написав Вокер.

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