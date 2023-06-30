Депутати планують продовжити звільнення ФОПів від штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня

Парламентарі підготували нові поправки до урядового законопроєкту про скасування 2% податку для бізнесу та повернення штрафів за невикористання РРО та відтермінувати застосування санкцій за касові апарати до 1 жовтня.

Депутати мають намір продовжити строк звільнення ФОПів від штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня та обмежити проведення документальних планових перевірок бізнесу з 1 серпня. Це передбачено новими поправками до урядового законопроєкту №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану

За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, документальні перевірка податкова зможе проводити, щодо виробників алкоголю та цигарок, а також АЗС.

Крім цього податківцям дозволять проводити документальні перевірки грального бізнесу, а також суб’єктів, що надають фінансові та платіжні послуги. Тобто, зокрема мікрокредитні організації, банки.

Щодо штрафів за невикористання РРО, то парламентарі мають намір відтермінувати повернення штрафів за це до 1 жовтня та унеможливити їх ретроспективне стягнення.

Решта норм в законопроєкті залишаються в силі, зокрема стосовно ліквідації з 1 серпня 2% податку для бізнесу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики рекомендував депутатам схвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким скасовується з 1 серпня 2% податок для бізнесу. Скасування 2% податку для великого бізнесу є однією з вимог МВФ.

Автор: Ярослав Конощук

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