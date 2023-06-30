Нічна атака на Україну: окупанти застосували «Шахеди» та С-300

Повітряні Сили знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

В ніч на 30 червня рф завдала чергового ракетно-авіаційного удару застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed та зенітні керовані ракети із С-300. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Повітряні Сили знищили 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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