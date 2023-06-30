Ночная атака на Украину: оккупанты применили «Шахеды» и С-300

В ночь на 30 июня рф нанесла очередной ракетно-авиационный удар применив иранские ударные БПЛА типа Shahed и зенитные управляемые ракеты с С-300. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
В минувшие сутки противник применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Воздушные Силы уничтожили 10 из 13 ударных дронов «Shahed-136/131».
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
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