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Рада поддержала законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного всем членам его семьи: есть исключения

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право военным и работникам ГСЧС определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов, однако есть исключения.

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Парламентарии подготовили новые поправки к правительственному законопроекту об отмене 2% налога для бизнеса и возврате штрафов за неиспользование РРО и отсрочить применение санкций за кассовые аппараты до 1 октября.

Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине почти 900 миллионов долларов

Завершен первый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, что позволит получить нашему государству очередной транш займа почти в 900 миллионов долларов.

Вовлечение международных партнеров в процесс отбора судей КСУ было заложено в Конституции еще с 2016 года, - Денис Маслов

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  1. В мире

Мадонну, ранее оказавшуюся в реанимации, выписали из больницы в Нью-Йорке: сейчас она под наблюдением врачей

08:21, 30 июня 2023
Певица попала в реанимацию с серьезной бактериальной инфекцией.
Мадонну, ранее оказавшуюся в реанимации, выписали из больницы в Нью-Йорке: сейчас она под наблюдением врачей
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Американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Она уже дома и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации. Об этом сообщает CNN.

Так, певицу отвезли в дом в Нью-Йорке частной машиной скорой помощи, «с ней все в порядке».

Накануне, 28 июня, агент Мадонны сообщил, что у 64-летней певицы 24 июня развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии. Из-за болезни Мадонне пришлось отменить тур.

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