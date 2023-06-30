Мадонну, ранее оказавшуюся в реанимации, выписали из больницы в Нью-Йорке: сейчас она под наблюдением врачей

Певица попала в реанимацию с серьезной бактериальной инфекцией.

Американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Она уже дома и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации. Об этом сообщает CNN.

Так, певицу отвезли в дом в Нью-Йорке частной машиной скорой помощи, «с ней все в порядке».

Накануне, 28 июня, агент Мадонны сообщил, что у 64-летней певицы 24 июня развилась серьезная бактериальная инфекция, приведшая к нескольким дням пребывания в отделении интенсивной терапии. Из-за болезни Мадонне пришлось отменить тур.

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