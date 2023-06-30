Мадонну, яка раніше опинилась в реанімації, виписали з лікарні у Нью-Йорку: зараз вона під наглядом лікарів

Співачка потрапила до реанімації із серйозною бактеріальною інфекцією.

Американську співачку Мадонну виписали з лікарні. Вона вже вдома і почувається краще після перебування в реанімації. Про це повідомляє CNN.

Так, співачку відвезли до будинку в Нью-Йорку приватною машиною швидкої допомоги, «з нею все гаразд».

Напередодні, 28 червня, агент Мадонни повідомив, що у 64-річної співачки 24 червня розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Через хворобу Мадонні довелось скасувати тур.

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