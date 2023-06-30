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Рада підтримала законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового усім членам його родини: є винятки

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт, яким пропонується надати право військовим та працівникам ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців, однак є винятки.

Депутати планують продовжити звільнення ФОПів від штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня

Парламентарі підготували нові поправки до урядового законопроєкту про скасування 2% податку для бізнесу та повернення штрафів за невикористання РРО та відтермінувати застосування санкцій за касові апарати до 1 жовтня.

Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів

Завершено перший перегляд кредитної програми між Україною та МВФ, що дозволить отримати нашій державі черговий транш позики у майже 900 мільйонів доларів.

Залучення міжнародних партнерів до процесу добору суддів КСУ було закладене у Конституції ще з 2016 року, - Денис Маслов

До законопроекту про відбір суддів Конституційного Суду України за допомогою міжнародних експертів подали 435 поправок.

Верховна Рада схвалила розширення переліку ухвал в КАСУ, які оскаржуються окремо від рішення суду

Верховна Рада на виконання рішення КСУ схвалила законопроект, яким планують покращати становище позивача в адміністративному процесі, який виборює від держави своє право на виконання судового рішення.

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Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів

08:10, 30 червня 2023
Завершено перший перегляд кредитної програми між Україною та МВФ, що дозволить отримати нашій державі черговий транш позики у майже 900 мільйонів доларів.
Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів
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Рада директорів МВФ завершила перший перед програми розширеного фінансування, що дозволить отримати транш Україні у 890 мільйонів доларів.

У Фонді констатують, що влада продемонструвала прогрес у виконанні зобов’язань в рамках програми.

«Усі структурні маяки станом на кінець червня були виконані включно з посиленням бюджетного кодексу(повернення довоєнної процедури змін до державного бюджету та робота над національною стратегією доходів. Влада залишається прихильною до програми», - додають у організації

МВФ також закликає Україну «утриматися від «заходів, які можуть призвести до розмивання податкової бази». Це означає, що кредитор не буде у захваті від ініціатив, спрямованих на зниження податків.

Крім цього експерти наполягають на збереження курсової стабільності та закликають працювати над подальшим зниженням інфляції

Також у Фонді вчергове згадали про антикорупційні реформи, зокрема щодо декларацій про майно. Ймовірно йдеться про необхідність відновлення електронного декларування.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на виконання угоди з МВФ депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету. Передбачається, що бюджет можна буде переглядати лише в разі недовиконання чи перевиконання кошторису або якщо Мінекономіки не вгадало з макропрогнозом.

Автор: Ярослав Конощук

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