Рада директорів МВФ погодила виділення Україні майже 900 мільйонів доларів

Завершено перший перегляд кредитної програми між Україною та МВФ, що дозволить отримати нашій державі черговий транш позики у майже 900 мільйонів доларів.

Рада директорів МВФ завершила перший перед програми розширеного фінансування, що дозволить отримати транш Україні у 890 мільйонів доларів.

У Фонді констатують, що влада продемонструвала прогрес у виконанні зобов’язань в рамках програми.

«Усі структурні маяки станом на кінець червня були виконані включно з посиленням бюджетного кодексу(повернення довоєнної процедури змін до державного бюджету та робота над національною стратегією доходів. Влада залишається прихильною до програми», - додають у організації

МВФ також закликає Україну «утриматися від «заходів, які можуть призвести до розмивання податкової бази». Це означає, що кредитор не буде у захваті від ініціатив, спрямованих на зниження податків.

Крім цього експерти наполягають на збереження курсової стабільності та закликають працювати над подальшим зниженням інфляції

Також у Фонді вчергове згадали про антикорупційні реформи, зокрема щодо декларацій про майно. Ймовірно йдеться про необхідність відновлення електронного декларування.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», на виконання угоди з МВФ депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету. Передбачається, що бюджет можна буде переглядати лише в разі недовиконання чи перевиконання кошторису або якщо Мінекономіки не вгадало з макропрогнозом.

Автор: Ярослав Конощук

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