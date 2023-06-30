Совет директоров МВФ согласовал выделение Украине почти 900 миллионов долларов

Завершен первый пересмотр кредитной программы между Украиной и МВФ, что позволит получить нашему государству очередной транш займа почти в 900 миллионов долларов.

Совет директоров МВФ завершил первый перед программой расширенного финансирования, что позволит получить транш Украине в 890 миллионов долларов.

В Фонде констатируют, что власти продемонстрировали прогресс в выполнении обязательств в рамках программы.

"Все структурные маяки по состоянию на конец июня были выполнены включая усиление бюджетного кодекса (возвращение довоенной процедуры изменений в государственный бюджет и работа над национальной стратегией доходов. Власть остается приверженной программе", - добавляют в организации

МВФ также призывает Украину «воздержаться от «мер, которые могут привести к размыванию налоговой базы». Это означает что кредитор не будет в восторге от инициатив, направленных на снижение налогов. Кроме того, эксперты настаивают на сохранении курсовой стабильности и призывают работать над дальнейшим снижением инфляции.

Также в Фонде в очередной раз упомянули об антикоррупционных реформах, в частности, относительно деклараций об имуществе. Вероятно, речь идет о необходимости возобновления электронного декларирования.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во исполнение соглашения с МВФ депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета. Предполагается, что бюджет можно будет пересматривать только в случае недовыполнения или перевыполнения сметы или если Минэкономики не угадало макропрогноз.

Автор: Ярослав Конощук

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