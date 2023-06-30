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Депутаты планируют продлить освобождение ФЛП от штрафов за неиспользование РРО до 1 октября

08:32, 30 июня 2023
Парламентарии подготовили новые поправки к правительственному законопроекту об отмене 2% налога для бизнеса и возврате штрафов за неиспользование РРО и отсрочить применение санкций за кассовые аппараты до 1 октября.
Депутаты планируют продлить освобождение ФЛП от штрафов за неиспользование РРО до 1 октября
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Депутаты намерены продлить срок освобождения ФЛП от штрафов за неиспользование РРО до 1 октября и ограничить проведение документальных проверок бизнеса с 1 августа. Это предусмотрено поправками к правительственному законопроекту №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, документальную проверку налоговая сможет проводить в отношении производителей алкоголя и сигарет, а также АЗС.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитные организации, банки.

Что касается штрафов за неиспользование РРО, то парламентарии намерены отсрочить возврат штрафов за это до 1 октября и сделать невозможным их ретроспективное взыскание.

Остальные нормы в законопроекте остаются в силе, в частности, относительно ликвидации с 1 августа 2% налога для бизнеса.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам одобрить во втором чтении и в целом законопроект, которым отменяется с 1 августа 2% налог для бизнеса. Отмена 2% налога для крупного бизнеса является одним из требований МВФ.

Автор: Ярослав Конощук

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