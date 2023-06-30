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В Канаде Google будет удалять новости из результатов поиска

10:43, 30 июня 2023
В Канаде был принят закон об онлайн-новостях, обязывающий такие платформы, как Google и Meta (Facebook, Instagram), заключать соглашения с поставщиками новостей и платить им за их контент.
В Канаде Google будет удалять новости из результатов поиска
Фото: toronto.citynews.ca
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В Канаде Google будет блокировать новости на своей платформе. Причиной тому стал закон, принятый Сенатом страны о новостях в интернете. Об этом сообщает BBC.

Таким образом, компания Google присоединилась к Facebook и Instagram, которые также закроют доступ к новостям на своих платформах.

В Канаде на прошлой неделе был принят закон об онлайн-новостях, обязывающий такие платформы, как Google и Meta (Facebook, Instagram), заключать соглашения с поставщиками новостей и платить им за их контент. Законопроект вступит в силу через полгода.

Канадское правительство заявило, что новое законодательство поможет обеспечить справедливую компенсацию новостным изданиям, имеющим проблемы, и утверждало, что это необходимо «для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей».

Независимый бюджетный надзорный орган Канады подсчитал, что новостные компании могут получать около 249 млн. долларов в год от сделок, предусмотренных новым законом.

Google и Meta заявили, что предложения неприемлемы для их бизнеса. Компании в течение нескольких месяцев сигнализировали о возможном прекращении доступности новостей в Канаде, если закон не будет изменен.

Президент по глобальным вопросам Google Кент Уокер заявил в блоге, что закон остается нетрудоспособным и что компания не верит, что регулятивный процесс сможет решить структурные проблемы с законодательством.

«Теперь мы сообщили правительству, что когда закон вступит в силу, нам, к сожалению, придется удалить ссылку на канадские новости из наших продуктов Search, News and Discover в Канаде», - написал Уокер.

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