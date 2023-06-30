Требовал деньги с иностранца за избежание экстрадиции: нардепу Сергею Алексееву сообщили о подозрении в мошенничестве, — СМИ

Парламентарий «гарантировал» использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Как сообщалось, Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности, за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии.

По данным СМИ, речь идет о народном депутате от партии «Европейская солидарность» Сергее Алексееве.

Впоследствии информацию подтвердили в самой партии. В частности, сопредседатель фракции ЕС Ирина Геращенко отметила, что у депутата прошли обыски.

«За 50 тысяч долларов нардеп обещал иностранцу свое содействие в предотвращении экстрадиции. Для этого парламентарий «гарантировал» использовать свои связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца», – рассказали правоохранители.

Зафиксировано получение нардепом 20 тысяч долларов – первой части, его задержали на получении второго транша в размере 30 тысяч.

Нардеп сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.